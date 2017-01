Od mesare do hotela u centru grada

Petar Matijević, vlasnik industrije mesa Matijević, sutra preuzima poslovnu zgradu Jugoexporta u centru Beograda i počinje da gradi hotel. Kako Tanjug javlja, Matijević će u rekonstrukciju same zgrade uložiti oko 4 miliona evra. Hotel će biti otvoren do kraja 2017. i zvaće se Centar Beograd. Imaće četiri zvezdice, 65 soba i parking. Jedina mana ovog projekta, čini se, je to što je zgrada koju Matijević planira da rekonstruiše i pretvori u hotel, pod zaštitom je države.