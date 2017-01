Srpski specijaliteti za Srpsku novu godinu!

U hotelu Square Nine u Beogradu organizovan je doček Srpske nove godine. Specijalno za tu priliku, šef kuhinje Branko Kisić kreirao je poseban srpski meni na kome će se naći tradicionalni domaći specijaliteti pripremljeni na inovativan način. Večera je zakazana za 20 časova i podrazumeva piće dobrodošlice i srpske gurmanluke po ceni od 50 evra. Zagrevanje počinje na branču od 14 do 18 sati, po ceni od 25 evra, a sumiranje utisaka posle dočeka zakazano je za naredni dan, 14. januar od 12 do 16 sati po ceni od 1.999 dinara. Živeli!