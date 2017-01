Nova limitirana serija Johnnie Walker Blue Labela

Iz kompanije Diageo stižu tri nove, limitirane Johnnie Walker kolekcije inspirisane Lunarnom novom godinom. Kolekcije sadrže Johnnie Blue Label viski, a dostupne su jedino u Johnnie Walker kući u Singaporu. Na bocama u Zodiac kolekciji ugravirano je 12 životinja iz kineskog horoskopa. Limitirana je na 8 setova koji se prodaju po ceni od 3.000 funti. Druga kolekcija nosi naziv Fu Lu Shou i inspirisana je trima božanstvima Fu, Lu i Shou. Serija je ograničena na 15 setova koji se prodaju po ceni od 3.000 funti. Na sve tri boce je ugravirana poruka “Fortune, Prosperity, and Longevity”. U okviru kolekcije The Keep Walking China prikazane su lepote kineske keramike. Serja je ograničena na 96 boca.