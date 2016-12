Nagrade za najbolje iz sveta hotelijerstva

Na gala večeri u beogradskom hotelu Crowne Plaza, najistaknutijim ličnostima i organizacijama iz sveta turizma i hotelijerstva, sinoć su dodeljena jubilarna priznanja pod nazivom Ambasadori dobre usluge. Zlatne povelje uručene su prof. dr Milovanu Stanišiću, predsedniku Univerziteta Singidunum, Danilu Mariću, direktoru kompanije Unionclean i Žarku Raduloviću, suosnivaču hotela Splendid Conference & SPA Resort iz Budve. Raduloviću je takođe dodeljeno i priznanje za decenijsko trajanje u izgrađivanju sopstvenog luksuznog brenda i prepoznatljivih standarda kvaliteta. Orden Ambasador dobre usluge prvog reda pripao je Novaku Đokoviću, kao priznanje za izuzetan doprinos imidžu naše zemlje u svetu. Nagradu su u Novakovo ime primili njegovi roditelji, Srđan i Dijana Đoković. Jubilarno priznanje Ambasadori dobre usluge pripalo je kompaniji UTP Morava iz Čačka, povodom 70 godina postojanja, i beogradskom IN Hotelu, za 10 godina trajanja. Za lidera hotelske industrije proglašen je Aleksandar Vasilijević, generalni direktor Falkensteiner hotela iz Beograda.

Nagrade su dobili i najbolji hotelski menadžeri u 2016: Nemanja Mihajlović, direktor prodaje Metropol Palace Hotela u kategoriji Menadžer prodaje, Maja Remetić, PR & Marketing menadžer Hotela Solaris, Vrnjačka Banja u kategoriji PR & Marketing menadžer, Saša Marjanović, menadžer recepcije hotela Tulip Inn Putnik, Beograd u kategoriji Menadžer recepcije, Jelena Veljanović, menadžer hotelskog domaćinstva hotela Envoy, Beograd, u kategoriji Menadžer hotelskog domaćinstva, Marija Nikolić, koordinator Wellness centra Kovilje, SB Banja Koviljača, u kategoriji Wellness & SPA menadžer i Milan Petrović, F&B menadžer, hotela Srbija, Vršac u kategoriji F&B menadžer.

Komnen Bakić, šef kuhinje restorana Prime hotela Crowne Plaza, Beograd poneo je titulu Chef of the year, dok je jubilarno priznanje Chef of the decade pripalo Stambolu Geštamovu, šefu kuhinje hotela Park. Priznanja za novi kvalitet dobili su Etno naselje Vrdnička kula, Vrdnik i Grey Hotel, Kopaonik. Priznanje PRESS zvezdica poneli su Kraljevi čardaci spa, Kopaonik.

Nagradu za ekskluzivni nacionalni suvenir primila je firma Maruška iz Preljine, Čačak. Priznanje za medijskog partnera hotelsko-turističke industrije pripalo je SAT Media Grupi, a priznanja za partnere hotelske industrije pripala su firmi Winterhalter Gastronom YU, Beograd i Ugostiteljsko-turističkoj školi, Beograd.

Podsećanja radi, priznanja Ambasadori dobre usluge već desetu godinu dodeljuje Turistički Svet u saradnji sa Udruženjem za turizam Privredne komore Srbije, a pod pokroviteljstvom Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.