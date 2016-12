Hotel u kome se nalazi 45.000 knjiga

U srednjovekovnom selu u Portugalu, Obidosu, smestio se hotel The Literary Man u kome je gostima na raspolaganju 45.000 knjiga. One su svuda po hotelu, u sobama, restoranima i barovima, u holu, i obuhvataju najrazličitije žanrove. Ovaj hotel je otvoren pre više od godinu dana, a cilj vlasnika je da do kraja ove godine sakupi 100.000 knjiga. Inače, gotovo svi meštani Obidosa vole da čitaju, a o tome govori i činjenica da je prošlog decembra, Unesko proglasio Obidos za Grad književnosti.