Denny's dolazi u Srbiju?

Denny's je tipičan američki dajner koji gostima služi tipičnu američku klopu – palačinke, omlete, vafle, burgere i sendviče. Na tržištu je prisutan duže od šezdeset godina, i u ovom trenutku ima više od 1700 restorana u 14 zemalja sveta. Međutim, u njihovom portfoliju nema zemalja iz Evrope, ali kako navode iz kompanije, u 2017. bi to trebalo da se promeni. Naime, na tržištima na kojima želi da otvori restorane već uveliko traži franšizne partnere, a Srbija je jedna od zemalja koja bi uskoro mogla da dobije svoj prvi Denny's. Lokacije za sada nisu poznate, mada se po pravilu Denny's restorani otvaraju na aerodromima, u blizini fakulteta i u šoping centrima. Ovi restorani su otvoreni non-stop, 24 sata, 7 dana u nedelji. Franšizu nude za tri formata: mali Danny's ( od 70 do 250 m2), Food Court i standardni Denny's (od 300 do 800 m2).