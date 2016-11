BELhospice Charity Ball 2016

Dobrotvorna organizacija BELhospice organizuje 7. BELhospice humanitarni bal „Magic is in your hands" koji će biti održan 26. novembra u hotelu Hyatt Regency Belgrade, sa početkom u 19h. Balu će prisustvovati 370 zvanica, predstavnika diplomatskog kora i korporativnog sektora, čije će prisustvo te večeri, kao i učešće na live i silent aukciji doprineti sakupljanju sredstava za rad BELhospice centra na pružanju besplatnog palijativnog zbrinjavanja onkološkim pacijentima i izgradnji prvog stacionarnog hospisa u Srbiji.

U novembru 2015. godine BELhospice je započeo kampanju pod sloganom Budi Tu! za izgradnju prvog stacionarnog hospisa u Srbiji. Izgradnja hospisa, ustanove za smeštaj pacijenata u trenucima kada simptomi bolesti ne mogu biti kontrolisani u kućnim uslovima, omogući će najviši nivo usluga palijativnog zbrinjavanja i značajno uticati na kvalitet života pacijenata i njihovih porodica.

Svake godine u Srbiji od malignih bolesti premine oko 20.000 pacijenata. Prema statističkim podacima 33.4% umire u bolnicama, a za ostale ne postoje validni podaci. Ovi „skriveni" pacijenti su jedan od gorućih problema u društvu zato što je palijativno zbrinjavanje dostupno malom broju pacijenata. U Beogradu i ostatku Srbije, još uvek ne postoji stacionarni hospis, ustanova koja pruža multidisciplinarno palijativno zbrinjavanje onkološkim pacijentima u odmaklim fazama bolesti i podršku njihovim porodicama.