Seminar Boba Proktora u Beogradu

Ako u proteklih 12 meseci niste zaradili prihod koji ste zamislili i ako vaš privatni život nije napredovao brzinom kojom biste hteli, onda je ovo najvažniji seminar koji ćete pohađati ove godine! Razbijte sve prepreke do uspeha i postignite više sa manje napora. Upoznajte najnaprednije strategije razmišljanja i povećanja produktivnosti koje su u proteklih 55 godina preobrazile poslovanje najvećih svetskih kompanija i živote miliona pojedinaca. Seminar Boba Proktora, jednog od najčuvenijih svetskih stručnjaka na polju razvoja ljudskih potencijala, je dinamičan, sadržajan, zabavan i nadasve koristan. Uz pažljivo odabrane ideje, Bob vas vodi na putovanje koje će vaš um okrenuti naglavačke. Koncepti koji on prenosi, pre svega su jednostavni, ali je njihova snaga ogromna. Kako tvrde polaznici njegovih seminara: Vi ne možete priuštiti sebi da propustite ove ideje. Bob Proktor je tokom svog dugogodišnjeg rada održavao seminare po čitavom svetu, od Amerike do Azije, a po prvi put, svoju stručnost i iskustvo donosi u Beograd, 5. novembra u Sava Centar.

Zašto ne treba propustiti seminar Boba Proktora pod nazivom od razmišljanja do rezultata?

Iste ideje kojima je Bob Proktor preobrazio najveće svetske kompanije grupe Fortune 500 poput American Express, Procter&Gamble, AT&T, General Motors, Prudential osiguranje, Metropolitan životno osiguranje, Verzion, Malaysia Airlines, IBMi druge, doneće vam 5. novembra u Beograd kako biste lansirali svoje sopstvene živote i poslovanje u potpuno novu dimenziju.

Naučiće vas kako da kompleksne ideje svedete na apsurdnu jednostavnost. Ovaj trening sumira najprestižnije Bobove programe osmišljene na način da pokriju sve ključne segmente čoveka modernog doba koji konstantno napreduje. Bilo da dolazite kao individualac ili kompanija, on će vas povesti u samu srž vašeg razmišljanja i pokazati kako da dođete do onoga što se u životu i poslovanju jedino računa – do željenih rezultata! Oblasti koje će dominirati na ovom treningu su jasno razmišljanje, brza promena i stvaranje korisnih navika koje vas automatski čine duplo produktivnijima, stvaranje ciljeva koji vas bukvalno guraju u uspeh, razbijanje barijera i zone komfora, izgradnja čvrste vere u sebe koja ne posustaje pred preprekama i kako da mesečne prihode pretvorite u godišnje i na taj način dođete do svog prvog miliona.

Događaj će okupiti najprogresivnije privrednike iz regiona i Evrope, profesionalce iz domena direktne prodaje, kao i individualce koji tek ulaze u svet preduzetništva. Karte možete kupiti putem sajta www.bobproktor.com kao i u svim poslovnicama Eventima širom zemlje i regiona.