Povodom obeležavanja 260 godina postojanja Apatinske pivare, otvoreno je Postrojenje za preradu otpadnih voda. Investicijom vrednom više od 11 miliona evra, dugoročno će biti rešeno odvođenje i tretman otpadnih voda u pivari.

Svečanom otvaranju prisustvovali su predstavnici Vlade Srbije, diplomatskog kora, mnogobrojne zvanice i predstavnici medija. Simboličnim presecanjem vrpce, Ministar privrede Goran Knežević i Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Branislav Nedimović, njegova ekselencija Kajl Rendolf Skot ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Republici Srbiji, njegova ekselencija Filip Pinington, ambasador Kanade u Republici Srbiji i generalni direktor Apatinske pivare Dragan Radivojević, pustili su u rad Postrojenje za preradu otpadnih voda.

Ministar privrede, Goran Knežević, obratio se prisutnima i istakao da je jedan od najvažnijih ciljeva politike Vlade Republike Srbije privredni rast, i da su za ostvarivanje tog rasta potrebni su jaki, veliki i snažni investitori i naravno razvoj malih i srednjih preduzeća, koji uz velike investitore mogu da konstruišu jednu dobru mrežu kooperanata i dobavljača.

-Tek nakon toga možemo očekivati da ispunimo naš željeni cilj, a to je rast društvenog bruto proizvoda od tri i više procenata u narednom periodu. Država će učiniti sve da napravi najbolji mogući ambijent i da obezbedi uslove koji će biti najkonkurentniji za dovođenje investitora. Sa druge strane, radićemo na razvoju našeg privrednog ambijenta: na infrastrukturi, na seči propisa, odnosno donošenju zakona koji će omogućiti da u našem pravnom sistemu svi budu bezbedni. Sve to doprineće da dođemo do što većeg poverenja naših investitora i želim da im se zahvalim, jer očigledno da Srbija vodi dobru politiku, i da investivcije kao što je ova danas dodatno učvršćuju poverenje koje Srbija ima kod investitora - izjavio je Knežević.

Generalni direktor pivare, Dragan Radivojević, rekao je da ova investicija predstavlja trajnu opredeljenost kompanije da ulaže u zajednicu u kojoj posluje.

-U cilju očuvanja životne sredine, kojoj smo kao društveno-odgovorna kompanija izuzetno posvećeni, posebno mi je zadovoljstvo što smo došli do trenutka kada prirodi možemo da vratimo potpuno čistu vodu koju koristimo u našem proizvodnom procesu, a da istovremeno dobijamo i koristimo obnovljiv izvor energije - biogas, kojim smo smanjili zavisnost od snabdevanja prirodnim gasom i do 7 odsto – rekao je Radivojević.

Na celoldnevnoj manifestaciji koja je ovim povodom organizovana na gradskom trgu posetioci su mogli da uživaju u izložbi radova studenata Fakulteta primenjenih umetnosti na temu reciklaže, da se upoznaju sa istorijatom Apatinske pivare, da učestvuju u reciklažnom triatlonu, aktvnostima vezanim za akciju Kad pijem ne vozim, oprobaju se u limbo plesu kod velikog Jelena, prošetaju centrom grada i upoznaju se sa tradicionalnim zanatima, rukotvorinama, ali i probaju specijalitete Apatina.