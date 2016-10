Ovog vikenda, od 7. do 9. oktobra, na Trgu Nikole Pašića, održaće se BeGeVege festival. I ove godine, festival se održava u toku Svetske nedelje zaštite životinja, sa ciljem i idejom da se pozove na etičko moralan odnos prema okruženju – životinjama, prirodi i ljudima. Program festivala planiran je od 10 do 22 sata, a za to vreme posetioci će moći da uživaju u kvalitetnim i ukusnim biljnim proizvodima organske poljoprivrede.

Na festivalu će se predstaviti i proizvođači kozmetičkih proizvoda koji nisu testirani na životinjama, a planirana su i brojna predavanja, kao i radionice namenjene najmlađima.

Pored toga, svi će biti u prilici da probaju vege specijalitete, ali i uživaju u raznovrsnom mužičkom i filmskom programu.