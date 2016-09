Kako izgleda kreiranje novog menija?

Smena godišnjih doba ujedno je i najdinamičniji period u kuhinji restorana Enso. To je vreme kada je kuhinja na tački preseka izneđu umetničkog ateljea i naučne laboratorije. Smenjuju se kreativnost i eksperiment, lepo složene bolje i precizno ukombinovani ukusi, aranžiranje tanjira poput nastajanja umetničke slike i sistematično zapisivanje svakog novog recepta. To je vreme kada nastaje novi meni, sa sezonskim namirnicama koje uvek sveže i pažljivo birane zauzimaju glavne uloge u postavci novog menija. Šefovi nikada ne miruju. Retko prođe dan da se ne kreira ili ne isproba neki elemenat, da li je to novi krem, kuli ili sladoled od najmanje očekivane namirnice, kao na primer sladoled od kokica. Onda se osmišljaju kombinacije ukusa koje svojom teksturom prate, upotpunjuju ili prave kontrast glavnom elementu jela. Ovo eksperimentisanje, isprobavanje i uklapanje je složen i dugotrajan proces, koji trpi mnoštvo promena dok se ne postigne potpuna harmonija ukusa, ali i samog vizuelnog momenta, koji prati i trenutno godišnje doba. I dok nestrpljivo iščekuju produkt ovog umetničko naučnog podviga za jesen – zima, mi rezimiramo najupečatljivije momente letnjeg menija restorana Enso.

Gaspaćo od jagode – ne postoji više letnje jelo od ove izvorno španske hladne supe. Ovo tradicionalno jelo potpuno je izvrnuto dodatkom jagode i začina koji joj određuju karakter. Izvanredno osvežavajuća, bila je omiljena supa sezone, uz svoje slatko, kiselo, ljutkaste note.

Barbun i smuđ - u kulinarstvu, kao i u umetnosti, granice ne postoje.

Ovu smelu kombinaciju rečne i morske ribe, kuvari su osmislili kako bi vam otkrili nove dimenzije. Grilovani fileti barbuna i smuđa serviraju se na pireu od slatkog krompira uz komorač - limun džem, krem od maslina i bouillabaisse sos. Ako vam se dopada kako zvuči, verujte da je ukus još bolji.

Panakota od marakuje – ovo kremasto zadovoljstvo se prosto moralo probati.