CafeBar network

CaféBar network je B2B dvomesečni časopis i portal specijalizovan za ugostiteljstvo, koji informiše i edukuje čitaoce o stručnim temama i prati aktuelna dešavanja u HoReCa sektoru u našoj zemlji i inostranstvu. CaféBar network je namenjen vlasnicima i menadžerima ugostiteljskih objekata, proizvođačima, uvoznicima i distributerima hrane i pića i ugostiteljske opreme.

B network je izdavačka kuća koja se bavi Business to Business (B2B) komunikacijama. Svoju izdavačku delatnost usmerila je na štampana i digitalna izdanja koja imaju za cilj da informišu, savetuju i edukuju profesionalce u raznim oblastima. B network je izdavač specijalizovanih B2B časopisa: CaféBar network, Market network, Pharma network, Ton - Energija boja.

-----------

CaféBar Network is a bimonthly Business to Business (B2B) magazine and Internet portal specialized for Hospitality and HoReCa sector. This is informative and educative magazine crafted specially for cafe-bar and restaurant owners, hotel specialisists, and top management of companies related to HoReCa industry in Serbia.

B Network is a publisher of Business to Business (B2B) publications. It has a focus on magazines specialized for different industries, as well as websites, newsletters, books, guides, and other print and digital issues. Our core business is based on four print and digital B2B magazines: CaféBar Network, Market Network, Pharma Network,Tone – Energy of Colors